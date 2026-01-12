TV-Moderatorin verliert durch Böller ein Auge

Jetzt, fast zwei Wochen nach dem Vorfall, meldet sich Andrea Plewig auf Instagram erneut zu Wort. Zuvor postete sie bereits ein Video, in dem sie von ihrem Unfall berichtete und zu einem Böller-Verbot aufrief. In ihrer neuesten Story, in der sie sich mit schwarzer Augenklappe zeigt und damit «wie eine kleine Abenteurerin» aussieht, zeigt sie sich schockiert über Kommentare, die sie unter dem «Bild»-Bericht lesen musste. Dort gab es nämlich einige User, die der Moderatorin die Schuld zuschieben und sie dafür verantwortlich machen, dass sie ihr Augenlicht auf einem Auge verloren hat. «Es wurde von Doppelmoral gesprochen, davon, dass ich angeblich jahrelang geböllert hätte und jetzt plötzlich ein Verbot fordere, weil mir selbst was passiert ist», sagt sie. «Das ist einfach falsch!»