«TV total»: Die Raab-Kultshow kommt schon am Mittwoch zurück

Rund 16 Jahre lang war «TV total» eine feste Größe in der deutschen Fernsehunterhaltung, bis das Format von Allroundtalent Stefan Raab, 55, im Jahr 2015 zum letzten Mal regulär über die Bildschirme flimmerte. Am 10. November wird die Sendung nun ihr überraschendes Comeback feiern. Das hat ProSieben am Montag angekündigt.