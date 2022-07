Über diese Features kann sich der Käufer von Kristen Stewarts Villa freuen

Nicht, dass es in Malibu oft sehr kalt werden würde, aber wenn es doch mal etwas kühl ist oder gar regnet, bietet es sich an, einen kuscheligen Abend vor dem Cheminée zu verbringen. Wie praktisch also, dass Kristen Stewarts altes Haus sogar das zu bieten hat. Bei dem Anblick dieses Wohnzimmers will man es sich direkt auf dem Sofa bequem machen, den Kamin anzünden, ein gutes Buch in die Hand nehmen und eine Tasse Tee, Kaffee oder heisse Schoggi trinken.