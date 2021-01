Als er später im Cockpit seines neuen Boliden Platz nimmt und den Helm ablegt, ist im Video deutlich zu sehen, dass die übliche Wuschelkopf-Frisur einer windschnittigeren Version Platz gemacht hat. Den Halb-Kahlschlag liess sich der Rennfahrer für die Winterpause verpassen, in der er normalerweise nicht in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Beim Saisonstart in Bahrain wird der Champion wieder mit gewohnt längeren und verwuschelten Haaren zu sehen sein.