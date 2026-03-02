Carrey hält nach der Ehrung eine fünf Minuten lange Rede auf Französisch, in der er scherzt: «Wie war mein Französisch? Eher mittelmässig, oder?» Der Kanadier verrät, dass er einen französischen Vorfahren habe – «allerdings vor 300 Jahren». Sein typischer Humor blitzt durch, als er am Ende seiner Rede Grimassen schneidet.