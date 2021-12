Seit über 30 Jahren in der Politik, davon 16 Jahren an der Spitze. Angela Dorothea Merkel ist als deutsche Kanzlerin zur Ikone geworden. Erst mit 35 steigt sie in die Politik ein, lebt davor in einem Land, das es, als sie gewählt wird, nicht mehr gibt. Doch ihre DDR- Erfahrungen prägen Merkel, vor allem ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit. Das SED-Regime schränkt das Leben der Pfarrerstochter ein. Ein Mitschüler rät ihr, auf die Frage der Lehrer, was ihr Vater arbeite, mit «Fahrer» zu antworten. Das klinge ähnlich wie Pfarrer, verhindere aber Sticheleien in der Schule. Als Merkel für einen Verwandtenbesuch in den Westen reisen darf, kehrt sie, anders als viele Ostdeutsche, wieder zurück. Einem ihrer Freunde, Michael Schindhelm, 61 (nach der Wende Direktor am Theater Basel), erzählt sie: «Dort ist das gelungenere Deutschland! Aber mein Lebensmittelpunkt ist hier.»