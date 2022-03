Es gibt Menschen, denen das Schicksal eine besondere Rolle zuweist. In einem kurzen Moment entscheidet sich, wie sie in die Geschichte eingehen – und ob sie ihrer Rolle gewachsen sind. Diesen Moment hat Wolodimir Selenski am Abend des 23. Februar 2022. Am Tag vor dem Einmarsch der russischen Truppen richtet er sich in einer Videobotschaft an die russische Bevölkerung: «Die Ukraine hasst Russland nicht, es gibt keinen Grund, Feinde zu sein.» Da seine Appelle an den Herrn im Kreml unbeantwortet geblieben sind, sieht er keine andere Möglichkeit, als sich direkt an das Volk des Nachbarlands zu wenden. Doch alles nützt nichts: Tags darauf erklärt Russland der Ukraine den Krieg.