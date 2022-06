Wie Brad Pitt mit seiner Alkoholsucht umging

Jetzt öffnet Brad Pitt sich allerdings und beichtet, dass sein Problem mit Alkohol so stark war, dass er sich am Ende entschloss, zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen, um Hilfe zu bekommen. Ein starker Schritt, der voraussetzt, dass Pitt selbst einsah, dass sein Verhalten ihm, seinem Körper und seinem Umfeld schadete. Er fand eine exklusive Gruppe, in der er sich sicher und aufgehoben fühlte und ohne Scham über seine Probleme sprechen konnte. Wie Pitt sagt, legte er viel wert darauf, dass die Gruppe, die er wählte, so exklusiv sei. Denn er hatte schon von anderen Personen gehört, dass diese heimlich gefilmt wurden, während sie sich am verletzlichsten zeigten. Aber Pitt hatte Glück: «Ich hatte hier eine wirklich coole Männergruppe, die sehr privat und selektiv war, also war es sicher», erklärt Brad Pitt.