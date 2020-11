Wie Familientragödien Joe Biden prägten

Er wächst nicht arm, aber in strengen und bescheidenen Verhältnissen auf. Zuerst in Scranton, einer konservativen Arbeiterstadt im Nordosten Pennsylvanias. Der Vater verkauft Occasion-Fahrzeuge und ist ein Trinker. Biden lebt deshalb ­abstinent, er habe bereits «genug Alkohol in der Familie» gehabt. Die siebenköpfige Familie zieht später ins vornehmere Delaware, wo Joe Biden Geschichte und Politologie studiert. Den Jura-Abschluss macht er an der Universität Syracuse in New York. Dort hat er eine Freundin, die er während Ferien auf den Bahamas kennenlernte. Sie heisst Neilia, wird seine Frau und schenkt ihm zwei Söhne und eine Tochter.