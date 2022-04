Will Smith flüchtet in die arabische Wüste

Reise nach Dubai ohne Jada?

Ob Will Smiths Ehefrau, Jada Pinkett Smith (50) ihn auf der Reise begleitet, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll sie das Verhalten ihres Ehemannes verurteilen. Viele Fans lesen aus einem ihrer Instagram-Posts eine Reaktion auf das Geschehene heraus. In dem Post sagt sie «This is a time for healing. And I am here for it» (zu deutsch: Dies ist eine Zeit der Heilung. Und ich bin bereit dafür.). Ob dieser Post als eine Reaktion auf die Ohrfeige oder den Spruch von Chris Rock bezieht, ist allerdings nicht eindeutig.