Will Smith plant Hollywood-Comeback mit Blockbuster-Fortsetzung

Will Smith (53) plant angeblich sein Comeback in Hollywood. Der Schauspieler hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er bei der Oscarverleihung im März Komiker Chris Rock (57) auf der Bühne geohrfeigt hatte. Nun will sich der 53-Jährige laut «The Sun» zurückmelden - angeblich mit einer selbstproduzierten Fortsetzung seines Films «I Am Legend» aus dem Jahr 2007. In dem Streifen spielte Will Smith unter der Regie von Francis Lawrence (51) die Rolle des Wissenschaftlers Robert Neville, der es mit einer Art Zombie-Apokalypse in New York zu tun bekommt.