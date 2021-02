«Snow Shoe with my Boo» («Schneeschuhe mit meinem Schatz») kommentiert Ayda Field Williams, 41, ein kurzes Video. Darauf zu sehen: Wie sie und ihr Mann, Weltstar Robbie Williams, 46, in der verschneiten Landschaft des Lauenensees und vor der Kulisse des Spitzhorns in den Berner Alpen das Schneeschuh-Laufen ausprobieren. Mit Hashtags wie #walkingonadream – wie in einem Traum wandeln – macht sie deutlich, dass sie diese Paarzeit sehr geniesst.