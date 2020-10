Man hätte es Chrissy Teigen also nicht übel nehmen können, wenn sie sich erst einmal für längere Zeit von allen sozialen Medien verabschiedet hätte. Doch sie lässt sich – wie sie es schon oft gezeigt hat – nicht von Internet-Trollen unterkriegen. Am Wochenende meldete sie sich leise zurück und kommentierte einen Post ihres Mannes, John Legend mit den Worten: «Wir sind still, aber wir sind ok. Ich liebe euch alle.»