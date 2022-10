Schlagabtausch zwischen Dieter Bohlen und Wladimir Klitschko

«Ist dir egal, wenn bei uns Menschen sterben?»

Für den Ex-Box-Weltmeister Klitschko war dieses Statement allerdings wie ein Schlag ins Gesicht, täglich sehe er tote Menschen in den Strassen der Ukraine, welche durch Raketenangriffe Russlands sterben mussten. Auf Twitter postete Wladimir Klitschko nun eine Stellungnahme zu Bohlens unbedachter Aussage. Darin spricht er den «Modern Talking»-Sänger direkt an und fragt ihn, ob es ihm etwa egal sei, dass in der Ukraine Menschen durch russische Raketenangriffe sterben. «Habe schon wieder in der Stadt zerfetzte menschliche Leichen gesehen…», beginnt Klitschko seinen Post. Danach folgen herzzerreissende Worte, aus denen man Klitschkos Schmerz herauslesen kann. Dem jüngeren Bruder von Vitali Klitschko (51) geht der Konflikt in der Ukraine nicht nur wegen seiner Herkunft so nahe, sondern auch, weil sein eigener Bruder der Bürgermeister von Kiew ist, der Hauptstadt der Ukraine.