Yvonne Catterfeld über ihre Zeit bei «GZSZ»

So seicht die Vorabend-Serien sind, so hart und lange sind die Drehtage für die tägliche Fernsehzeit. Um 5 Uhr musste sie bereit stehen, und war abgedreht, folgten Auftritte als Sängerin oder Fotoshootings. «Ich war nur unterwegs, hatte nie frei», erinnert sie sich in der Fernsehsendung «red». «Einmal fuhr ich in Berlin an einem Restaurant vorbei und dachte: Was machen die da? Da sassen Leute, die Kaffee tranken und frühstückten.»