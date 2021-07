Seit 2015 läuft Harry Kane, 27, im Trikot der englischen Nationalmannschaft auf. Der ehemalige Schweizer Nati-Coach Roy Hodgson berief den jungen Fussballer damals ins Team und schenkte ihm sein Vertrauen. Ob er überhaupt jemals für England kicken würde, war nicht ganz klar, denn als Sohn eines Iren konnte er sich entscheiden, ob er für Irland oder England spielen wollte. Doch Kane stellte 2014 klar, dass für ihn nur die englische Nationalmannschaft in Frage komme. An der diesjährigen EM führt er sein Team als Kapitän an.