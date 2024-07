«Er schätzt die Familie über alles»

«Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben», so ein Insider. «Er schätzt die Familie über alles und würde sich niemals damit zufriedengeben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen.» Die zerrütteten Verhältnisse zu Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sollen Charles sehr missfallen. Doch wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, der König scheint entschlossen, eine Rolle im Leben aller seiner Enkelkinder zu spielen – sei es durch kleine Gesten wie ein Freundschaftsarmband oder den Wunsch nach persönlichem Kontakt.