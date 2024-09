An der Eröffnungsfeier und der Preisverleihung für Jude Law am 3. Oktober werden nicht nur der Hollywoodstar selbst, sondern auch die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (60), und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (64) teilnehmen. An anderen Abenden erwartet das Festival überdies Hollywood-Grössen wie Kate Winslet (48) oder Richard Gere (75).