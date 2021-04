Kamala Harris bekommt eine Wachsfigur bei Madame Tussauds

Wenn die Skulpturen fertiggestellt sind, sollen sie demnach im Bereich «Oval Office Experience» im Madame-Tussauds-Museum in New York ausgestellt werden. Ein Team aus London kümmert sich um die Herstellung der Wachsfiguren. Allein die Fertigstellung der Köpfe habe sechs Wochen gedauert, die restlichen Körperteile nehmen weitere vier bis sechs Monate in Anspruch. Gekleidet werden Kamala Harris und Joe Biden in ihre Outfits der Amtseinführung vom 20. Januar 2021. Die Wachsfigur von Biden wird also einen nachtblauen Anzug und die Skulptur von Harris einen lilafarbenen Mantel tragen.