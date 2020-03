TV-Romantik der besonderen Art

Kandidat findet bei «Wer wird Millionär?» die grosse Liebe

In Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise freuen wir uns umso mehr über gute News. So trifft uns der «Wer wird Millionär?»-Kandidat Lars Fumic mitten ins Herz, der gestern Montag Günther Jauch erzählt, was dieser mit der Liebe seines Lebens zu tun hat.