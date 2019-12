Karl Lagerfelds Todesursache bekannt!

Am 22. Dezember 2019 ist Fritz Künzli in der Zürcher Klinik Hirslanden für immer eingeschlafen. Der ehemalige Fussballstar spielte lange beim FC Zürich und war 44 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz. Fritz Künzli litt an Alzheimer. Seine Lebenspartnerin Monika Kaelin hat ihn bis zu seinem Tod gepflegt und war bis zuletzt an seiner Seite.