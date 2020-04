So hat sich Carlo Brunner seinen 65. Geburtstag nicht vorgestellt. Statt einer Party mit über hundert geladenen Gästen gibts am 22. April lediglich ein Glas Champagner mit seiner Partnerin Erika Grab, 64. Auch die anschliessend geplante Fanreise nach Mallorca sowie diverse Auftritte – unter anderem in «Das Zelt» und im Luzerner KKL – fallen ins Wasser. «Schade», findet der Ländlerstar, «aber alles halb so tragisch.»