«Dank Ihnen lebe ich noch!»

«Kommen Sie», sagt Viviane Oberholzer, «ich stelle Ihnen meine Familie vor.» Mutter Barbara (57) und Vater JeanMarie (68) Schwester Aline (18) und Grossmutter Hildegard sind da. Viviane wird an diesem Nachmittag im KispiHörsaal beim Abschiedssymposium zu Ehren von Professor René Prêtre einen Vortrag halten – über ihr Leben mit einem angeborenen Herzfehler. Prêtre ist von Lausanne gekommen, wo er am Unispital Lausanne heute Erwachsene am Herzen operiert. Von 2001 bis 2012 war der Jurassier Chefarzt der Kinderherzchirurgie am Kispi. Viermal hat er während dieser Zeit, unterstützt von einem vielköpfigen Team, Vivianes Herz operiert.