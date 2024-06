Die Königin legte mit Brigitte Macron (71) zum Gedenken an die Opfer des D-Days am Mahnmal in Ver-sur-Mer, Frankreich, Blumen nieder. Die Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) streckte in einer empathischen Geste die Hand nach der Queen aus. Doch Camilla wich vor Macron zurück und schien sich zu weigern, ihre Hand zu nehmen. Einige glauben, dass dies gegen das königliche Protokoll verstossen hätte.