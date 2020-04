Ihr runder Geburtstag sollte im grossen Stil gefeiert werden – doch die weltweite Coronakrise ist Königin Margrethe II., 79, in die Quere gekommen. Die dänische Monarchin muss ihren Achtzigsten am Donnerstag im kleinen Kreis feiern. Dabei war alles bis ins Detail organisiert: Von der Gala am Königlichen Theater über den Empfang im Rathaus bis zur Fahrt in der Kutsche durch Kopenhagen. Auf dem Balkon auf Schloss Amalienborg hätte Margrethe die Glückwünsche der Fans entgegennehmen sollen.