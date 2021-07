Seit dem 1. Juli 2021 erinnert im Garten des Kesington Palasts, dem sogenannten Sunken Garden, eine Bronze-Statue an Lady Diana. Künstler Ian Rank-Broadley wurde mit der Arbeit beauftragt und Lady Dianas Söhne Prinz Harry, 36, und Prinz William, 39, enthüllten das Werk zum 60. Geburtstag ihrer geliebten Mutter, die am 31. August 1997 in Paris verstarb.