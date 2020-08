Diese Bilder erinnern mich an meinen ersten Besuch im Libanon. Das war 1983. Ich war 20-jährig und mit meinem damaligen Verlobten Bilal hierhergekommen. Er stellte mich meinen künftigen Schwiegereltern vor. An einem Tag, es war der 18. April, gingen wir hier an der Hamra-Street einkaufen. Plötzlich knallte es! Ein Selbstmordattentäter zündete eine Bombe bei der nahen US-Botschaft, 60 Menschen kamen ums Leben. Das Unglück sprach sich herum wie ein Lauffeuer, die Einheimischen um mich herum flüchteten in Panik. Doch ich lief in Richtung der Botschaft. Ich wollte sehen, was passiert war. Journalistische Neugier.