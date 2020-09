Der Spatz hat Hämatome an Bauch und Beinen. Die Bisse am Hals scheinen der Tierärztin problematisch. Ist die Speiseröhre verletzt? Eine Sonde soll Gewissheit bringen, sie wird in die Speiseröhre des Vogels eingeführt. Dieser wird mit Isofluran-Gas sediert. Was für ein Bild … Der Narkoseschlauch ist grösser als der Patient. Der Spatz guckt in die Röhre, macht drei Atemzüge, dann klappt der gelbe Schnabel zu.