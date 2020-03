So weit, so gut. Bloss: Ist es nicht verantwortungslos in Zeiten der aktuell herrschenden Corona-Pandemie an einer Live-Show wie «Let's Dance» festzuhalten? Obwohl der Sender bereits auf Live-Publikum im Studio verzichtet und darauf achtet, dass die Kandidaten den Mindestabstand von zwei Metern einhalten, stellt sich die Frage, ob für die Kandidaten wirklich jegliche Gefahr einer Ansteckung ausgeschlossen werden kann, zumal sich Teilnehmer und Profitänzer im Training und auf der Tanzfläche äussert nahe kommen.