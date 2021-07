Macht trifft aufeinander – und keinen interessierts

«Es war schön, heute die First Lady der USA, Dr. Jill Biden, im Weissen Haus zu treffen. Ihr Enthusiasmus, ihre Wärme und ihr Mitgefühl sind eine Freude zu sehen», schwärmt Königin Rania von Jordanien, 50, nach dem Besuch bei der First Lady im Weissen Haus auf Instagram. Sie ist gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Abdullah II., 59, in die USA gereist, um Präsident Joe Biden, 78, und der First Lady Jill Biden, 70, einen Besuch abzustatten.