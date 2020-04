Marco Solari litt auf Corona-Intensivstation neben Sterbenden

Er war einer der ersten prominenten Coronafälle der Schweiz: Am 12. März kam aus, dass Marco Solari, 75, Präsident des Filmfestivals Locarno, am tückischen Virus erkrankte. «Marco Solari wurde positiv auf Covid-19 getestet und am 10. März in das Regionalkrankenhaus von Locarno, La Carità, aufgenommen. Sein Zustand ist stabil», teilte das Festival an diesem Tag mit. Um den Schutz des Präsidenten zu gewährleisten, wolle man keine weiteren Informationen über seinen Gesundheitszustand veröffentlichen.