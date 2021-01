Meghan und Harry begrüssen 2021 mit einem Brief

Ebenfalls zu sehen ist ein offener Brief, den Meghan und Harry an das neue Jahr adressieren. Darin steht: «Wir glauben an das Beste der Menschheit, weil wir das Beste der Menschheit gesehen haben. Wir haben Mitgefühl und Freundlichkeit von unseren Müttern und Fremden gleichermassen erfahren. Angesichts von Angst, Kampf und Schmerz kann es leicht sein, dies aus den Augen zu verlieren. Gemeinsam können wir uns dafür entscheiden, Mitgefühl in die Tat umzusetzen. Wir laden Sie ein, sich uns anzuschliessen, während wir daran arbeiten, eine bessere Welt aufzubauen - einen Akt des Mitgefühls nach dem anderen.»