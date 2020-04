Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt

Sie machen tatsächlich ernst: Schlagersänger Michael Wendler, 47, und Freundin Laura Müller, 19, haben sich verlobt. Dies gab das Paar auf RTL bekannt. «She say yes, she say yes, she say yes ...», sang der Wendler in die Kamera, vor lauter Freude in leicht modifizierter Grammatik. In seinem Instagram-Post freut sich der Wendler dann in korrigiertem Englisch: «She said yes!»