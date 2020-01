Miteigentümerin Annette Ringier verstorben

Annette Ringier war dem Unternehmen zeitlebens eng verbunden. Bereits als Kind war es eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, so berichtete sie einst, im Büro ihres Vaters in Zofingen Sekretärin zu spielen oder im Gebäude die Post auszutragen. In den 1970ern und 1980er-Jahren betreute Annette Ringier unter anderem die Zeitschriften «100 Ideen» in Deutschland, war Chefredaktorin von «Annette» in der Schweiz und schrieb als Journalistin für die Schweizer Illustrierte.