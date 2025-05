Die Nachricht von Bosshards Schwangerschaft fällt auf den Muttertag 2025, was dem Anlass eine besondere Bedeutung verleiht. Die Moderatorin freut sich darauf, bald selbst Mutter zu werden, während sie gleichzeitig den beruflichen Veränderungen entgegenblickt. Bosshard hat die Schwangerschaft auch als Selbstschutz zunächst geheim gehalten. Sie erklärt: «Zu Beginn einer Schwangerschaft ist das Risiko für eine Fehlgeburt hoch, deshalb wollte ich mit der Verkündung warten». Nun, da sie kein Geheimnis mehr machen muss, kann sie das neue Kapitel in ihrem Leben in vollen Zügen geniessen.