Prinz Charles kritisiert Impfgegner

In einem zweiseitigen Artikel für das «Future Healthcare Journal» zeigt Prinz Charles, 72, kein Verständnis für Impfgegner. «Wer hätte gedacht, dass es im 21. Jahrhundert eine bedeutende Lobby gegen Impfungen geben würde - trotz der Erfolgsbilanz bei der Ausrottung so vieler schrecklicher Krankheiten und der gegenwärtigen Möglichkeit, einige der am stärksten Gefährdeten unserer Gesellschaft vor dem Coronavirus zu schützen und zu befreien?»