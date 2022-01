Für viele ist Königin Máxima der Niederlande, 50, ein Symbol dafür, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt. Sie ist in Argentinien geboren und aufgewachsen, zwar in einer äusserst wohlhabenden Familie, aber dennoch in bürgerlichem Hause. Als sie 1999 den niederländischen Thronfolger Willem-Alexander kennenlernte, waren die Widerstände gegen ihre Beziehung gross, weil Máximas Vater viele Gräueltaten des argentinischen Regimes angelastet wurden. Doch sie setzte sich gegen alle Hürden durch, nahm 2001 die niederländische Staatsbürgerschaft an und heiratete ein Jahr später Willem-Alexander. Von den Niederländern wird sie wegen ihres starken sozialen Engagements, vor allem aber wegen ihres sonnigen Gemüts sehr geschätzt. In ihrer Heimat trägt sie den Spitznamen «Königin der guten Laune».