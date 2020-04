170'000 Dänen wollen für Königin Margrethe singen

Anfang März musste Königin Margrethe aber das machen, was in Zeiten von Corona aktuell so manche Geburtstagskinder machen müssen: Die grosse Party absagen. Die Monarchin hat sich in ihr Schloss Fredensborg zurückgezogen, gehört sie selbst doch ebenfalls einer Risikogruppe an. Ob sie zumindest mit der Familie feiern kann, steht noch in den Sternen. Sicher aber nicht mit ihren Volk. Oder doch?