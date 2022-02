Am Super Bowl blüht Prinz Harry förmlich auf

Aber einfach nur mit einem Hot Dog und einer Cola in der Hand in den Rängen Platz zu nehmen, wäre für ein ehemaliges Mitglied des englischen Königshauses nun doch zu bürgerlich und so nahm Harry natürlich in der VIP-Loge Platz, begleitet von seiner Cousine Prinzessin Eugenie, die für das Spiel extra aus England angereist kam. Doch der Ausflug an den Super Bowl hatte für Prinz Harry noch mehr Highlights auf Lager.