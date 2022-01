An ihrem Geburtstag gibt es für Kate nur eine Mini-Sause

Tatsächlich nämlich hatte Herzogin Meghan an ihrem Vierzigsten im letzten August noch die Möglichkeit, eine grosse Party zu schmeissen. In ihrem luxuriösen Daheim im kalifornischen Montecito hatte die Frau von Prinz Harry, 37, zahlreiche Gäste empfangen, die mit ihr auf den neuen Lebensabschnitt anstiessen. Angeblich hätte sie selbst die Obamas nur allzu gerne an ihrer Party dabeigehabt. Die Organisation des Fests hatte sie derweil einem Party-Planner überlassen, was dafür spricht, dass sie nach dem Motto gefeiert hat: Mehr ist mehr.