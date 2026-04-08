Andrew blockiert Ferienhaus – Bruder muss sich beugen

Laut «Daily Mail» soll Prinz Edward ein ernstes Wort mit seinem vier Jahre älteren Bruder geredet haben, da Andrew seinen Auszug aus der Wood Farm offenbar hinauszögern will. Das Küken der Geschwister rund um König Charles III. (77) soll damit der erste Royal gewesen sein, der Andrew seit seinem Rauswurf aus der Royal Lodge besucht hat – wenn wohl auch nicht rein aus brüderlicher Zuneigung. Um den Zeitraum von Prinz Edwards Besuch wurde Andrew in seinem Range Rover gesichtet, wie er zufrieden vor sich hin grinste. Ob aus Freude am Besuch seines Bruders oder aus Gehässigkeit, weil er seinen Willen bekommen hat? Das ist wohl reine Interpretationssache.