Andrew blockiert Ferienhaus – Bruder muss sich beugen

Ex-Prinz Andrew (66) wartet derzeit darauf, dass sein neues Daheim, die Marsh Farm in Sandringham, fertig renoviert ist. Nach seinem Rauswurf aus der Royal Lodge in Windsor soll sie das neue Zuhause des in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten-Windsor werden.
Da er in einer Nacht-und-Nebelaktion aus der Royal Lodge geworfen wurde, noch bevor die Marsh Farm fertig war, musste eine Übergangslösung her. Diese wurde in Form der Wood Farm gefunden – ebenfalls im Besitz der Krone in Sandringham.
Edward hatte reserviert, doch Andrew wollte nicht gehen
Und hier fängt das Problem an. Andrews jüngerer Bruder Prinz Edward (62) und dessen Ehefrau Herzogin Sophie (61) haben es zur Tradition für sich gemacht, in der Wood Farm jedes Jahr ihre Ostertage zu verbringen. Während dieser Zeit unter einem Dach mit dem tief gefallenen Bruder verbringen? Das waren nicht unbedingt die Ostertage, die sich die beiden vorgestellt hatten. Wie die «Daily Mail» schreibt, mieten Prinz Edward und Herzogin Sophie die Wood Farm jedes Jahr – mit einem Kostenpunkt von rund 4300 Franken pro Woche.
Da Andrew heuer aber dort residiert, mit seinem teuren Range Rover immer zwischen Wood Farm und Marsh Farm hin- und herfährt und sich laut dem britischen Portal weigerte, den Hof für ein paar Tage zu verlassen, blieb Prinz Edward und seiner Ehefrau dieses Jahr nichts anderes übrig, als auf das Gardens House auf dem Sandringham Anwesen auszuweichen, in dem einst der Gärtner wohnte.
Laut «Daily Mail» soll Prinz Edward ein ernstes Wort mit seinem vier Jahre älteren Bruder geredet haben, da Andrew seinen Auszug aus der Wood Farm offenbar hinauszögern will. Das Küken der Geschwister rund um König Charles III. (77) soll damit der erste Royal gewesen sein, der Andrew seit seinem Rauswurf aus der Royal Lodge besucht hat – wenn wohl auch nicht rein aus brüderlicher Zuneigung. Um den Zeitraum von Prinz Edwards Besuch wurde Andrew in seinem Range Rover gesichtet, wie er zufrieden vor sich hin grinste. Ob aus Freude am Besuch seines Bruders oder aus Gehässigkeit, weil er seinen Willen bekommen hat? Das ist wohl reine Interpretationssache.
Einige Leser und Leserinnen halten zum Ex-Prinzen
Die Leserschaft der «Daily Mail» ist sich uneinig, was sie von der Situation halten soll. Die einen sind der Meinung, dass Andrew einfach hätte rausgeworfen werden sollen beziehungsweise er endgültig alle Privilegien entzogen bekommen sollte. Denn trotz Titelentzug und Rauswurf aus der Royal Lodge geniesst Andrew noch ein sehr komfortables Leben, welches ihm gerüchteweise vom König finanziert wird. Andere sind der Meinung, dass Prinz Edward und Herzogin Sophie sich nicht so anstellen sollen, da den Royals genug andere Immobilien zur Auswahl stehen und Andrew nun einmal derzeit in der Wood Farm wohnt.