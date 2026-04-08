Andrew hatte «körperliche Auseinandersetzung» mit einem königlichen Berater

Dort ist gar von einer «körperlichen Auseinandersetzung» die Rede, in deren Folge sich Prinz Philip (1921–2021) gezwungen gesehen haben soll, einen persönlichen Entschuldigungsbrief an Sir Tony zu senden. Auslöser des Streits sei eine geplante «Pitch@Palace»-Veranstaltung von Mountbatten-Windsor gewesen. «Der Prinz wollte einen Empfang abhalten, aber es war kein Platz dafür. Tony sagte ihm, dass er wie alle anderen warten müsse, und dann ist der Herzog auf ihn losgegangen.» Laut Hardman habe ein «kinetischer Schlag» für Schock und Fassungslosigkeit unter den Mitarbeitenden gesorgt.