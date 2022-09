Es sind alarmierende Signale die aus dem Buckingham-Palast in London gesendet werden. Eigentlich kommt es nämlich so gut wie nie vor, dass öffentlich über den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (96) informiert wird. Heute, 8. September 2022, ist aber genau das passiert und es wurde folgende Mitteilung verschickt: «Nach weiteren Abklärungen heute Morgen sind die Ärzte der Königin in Sorge um die Gesundheit ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Betreuung bleibt. Die Queen ist umsorgt und auf Schloss Balmoral.»