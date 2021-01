Drei Babys, eine Hochzeit und viele Jubiläen

Herzogin Meghan zum Beispiel wird am 4. August 40 Jahre alt. Den gleichen Geburtstag darf bereits am 15. Mai Zara Tindall feiern. Und wenige Monate später, am 30. Juli, hat sie auch gleich noch den zehnten Hochzeitstag mit Mike Tindall. Diesen wiederum dürfen auch Herzogin Kate, 38, und Prinz William, 38, zelebrieren: Am 28. April jährt sich ihr Hochzeitstag ebenfalls zum zehnten Mal.