Beatrice shoppt im Babyladen – und alle rasten aus

Der Plot zahlreicher Märchen ist der folgende: Ein Prinz verliebt sich in eine junge Frau, es gibt einige Hindernisse zu umgehen, bis die Liebe schliesslich alle Hürden meistert, siegt und in einer Traumhochzeit gipfelt. An dieser Stelle enden viele Geschichten. Würden sie weitergehen, wäre die Braut wohl nur wenige Wochen nach der Geburt in anderen Umständen – weil ein Kind die Liebe ja schliesslich krönt.