Die Mini-Royals sind grosse Pizza-Fans

Als Moderatorin Mary Berry, 84, am TV mit Kate durch einen Garten spaziert, will sie von der Herzogin wissen, ob diese mit ihren Kindern auch mal koche. Daraufhin sagt Kate: «Ja, es macht wirklich Spass. Sie sollen in dieser Hinsicht so kreativ wie möglich und unabhängig sein.»