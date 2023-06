Die anderen Obersten tragen Uniform

Beim Trooping the Colour tragen die Obersten in der Regel eine vollständige Militäruniform, wie es auch Prinz William und Prinzessin Anne (72) tun, und nehmen zu Pferd an der Parade teil. Dennoch berichten laut der Website mirror.co.uk mehrere Royal-Insider, dass Kate am Samstag voraussichtlich keine Uniform tragen und auch nicht mitreiten wird. Stattdessen soll sie in einer Kutsche zur Horse Guards Parade fahren – das Gleiche soll ebenfalls für Königin Camilla gelten.