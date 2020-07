Bei Máxima und Willem-Alexander wurde eingebrochen

Aufgrund der Corona-Krise verbringen Willem-Alexander, Máxima und die Töchter Amalia, 16, Alexia, 15, und Ariane, 13, die Sommerferien ausnahmsweise nicht im Ferienhaus in der Toskana, sondern in der Heimat. Unter anderen Umständen wäre wohl auch Prinzessin Beatrix, 82, in der Villa in Italien zu Gast. Sie bekam das Haus mit den 22 Zimmern, das nun offiziell ihren Söhnen gehört, 1975 von der Grafen-Familie Vicini geschenkt.