Ihr Dress wurde später zum «einflussreichsten britisch-königlichen Hochzeitskleid aller Zeiten» gekürt. Bis dahin wurden dem Outfit von Lady Diana bei ihrer Hochzeit einige Steine in den Weg gelegt. So erinnert sich India Hicks, die Patentochter von Prinz Charles und eine von fünf Brautjungfern an dessen Hochzeit, dass die 7,62 Meter lange Schleppe nicht gut bedacht war. «Während der Anproben wirkte der Seidentaft sehr prinzessinnen- und märchenhaft. Aber natürlich hatte keiner daran gedacht, wie man diese Fülle an Stoff in eine sehr kleine Kutsche stopfen sollte», so Hicks im «SRF Dok». «Als Diana ausstieg, machte sich die Schleppe natürlich selbständig und uns wurde bewusst: Das ist ein Desaster. Ein acht Meter langer zerknitterter Stoffhauen.» Sie sei vornübergebeugt gewesen und hätte «versucht, alles zu entwirren», als Diana auf den Traualtar zuschritt.