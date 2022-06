Queen Elizabeth II. (96) feiert an diesem Donnerstag ihren offiziellen Geburtstag mit der Militärparade «Trooping the Colour». Traditionell werden zu diesem Anlass auch zahlreiche Persönlichkeiten mit Orden geehrt. Dieses Jahr wird bei den «Queen's Birthday Honours» unter anderem der britische Schauspieler Damian Lewis (51) zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Das berichtet die britische «Daily Mail».